Shutdown : Sibel Kekilli dreht Film als Videokonferenz

Drehen im Corona-Modus - eine Herausforderung, die aber auch Raum für Experimente bieten. An solch einem Experiment hat Sibel Kekilli teilgenommen.

München | Sibel Kekilli hat in München erstmals einen Film in Form von Videokonferenzen gedreht. Für die Komödie „Shutdown“ saß sie zwei Tage lang die ganze Zeit vor dem Laptop. „Das war am Ende schon auch ermüdend“, sagte die 40-Jährige der Deutschen Presse-A...

