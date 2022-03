Leute : Soap-Star Tatjana Clasing würde gern wieder Theater spielen

„Alles was zählt“-Star Tatjana Clasing würde gern mal wieder Theater spielen. „Das Theater vermisse ich schon sehr. Das ist auch keineswegs abgehakt, aber es muss natürlich zeitlich passen“, sagte die Hauptdarstellerin des RTL-Seriendauerbrenners der Deutschen Presse-Agentur. In „AWZ“ spielt Clasing die Geschäftsfrau Simone Steinkamp. Die 58 Jahre alte Schauspielerin, die unter anderem in zahlreichen „Tatort“-Folgen und „SOKO“-Serien sowie in „Das Wunder von Lengede“ mitwirkte, verriet, welche Bühne sie ganz besonders reizen würde: „Am Schauspielhaus Bochum zu spielen - das wäre toll. Ich bin sehr gerne im Ruhrgebiet und liebe die Menschen hier.“

Die gebürtige Hamburgerin lebt seit Jah...

