Fernsehserie : «Soko Leipzig» geht seit 400 Folgen auf Verbrecherjagd

Seit 2001 ermittelt die «Soko Leipzig». Jetzt gibt es Grund zum Feiern.

von dpa

29. November 2018, 18:58 Uhr

Jubiläum beim Team der ZDF-Krimireihe «Soko Leipzig». Zum 400. Mal geht Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) mit ihrem Team in der Sachsen-Metropole Leipzig auf Verbrecherjagd, wie die Produktionsfirma Ufa am Donnerstag zum Start der Dreharbeiten mitteilte.

Vorgestellt wurde dabei auch die neue Ermittlerin Kim Nowak (Amy Mußul), die erstmals im Februar zu sehen ist. In der Jubiläumsfolge wird ein Nachbar von Kims Mutter im Leipziger linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz ermordet. Die Folge wird voraussichtlich im Herbst 2019 ausgestrahlt.

Im März hatte die «Soko Leipzig»-Folge «Ein Fall für Rettig» den European Science TV and New Media Award in der Kategorie TV Drama/Docu-Drama erhalten. Der Preis wird seit zehn Jahren vergeben und widmet sich der Darstellung wissenschaftlicher Themen in Fernsehproduktionen. In der prämierten Folge «Ein Fall für Rettig» tötet ein Roboter einen Menschen. Die Ermittler müssen klären, wie es dazu kommen konnte.