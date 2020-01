Nach Kritik an Reality-Show : Sonja Zietlow verteidigt das Dschungelcamp

In Australien brennen immer noch große Waldflächen, Millionen von Tieren sollen schon verendet sein. Die Dschungelcamp-Moderatorin führt ein Argument ins Feld, warum es trotzdem richtig sei, die Show dort ablaufen zu lassen.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Januar 2020, 10:12 Uhr

Die Moderatorin Sonja Zietlow hat die RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» (IBES) gegen Vorwürfe verteidigt. «Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!», schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite. «Diese Arbeit sichert ihnen nicht nur im Januar gutes Einkommen.»

Zuletzt hatte sich Kritik an der Reality-Show aus dem australischen Dschungel geregt, da an der West- und Ostküste Australiens seit Oktober große Waldflächen brennen, mindestens 26 Menschen und viele Millionen von Tieren bereits gestorben sind. Tausende Häuser sind durch die Flammen schon verbrannt oder bedroht.

Das Dschungelcamp startet am 10. Januar in die 14. Staffel. Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) moderieren die Show aus dem australischen Dschungel. Ein RTL-Sprecher betonte: «Wir nehmen die Situation in Australien sehr ernst. Wir haben uns auch mit teils direkt betroffenen australischen Crewmitgliedern ein persönliches Bild von der Situation gemacht. Die Buschbrände werden in der Sendung thematisiert.»