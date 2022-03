Leute : „Spider-Man“ Tom Holland: Selbstzweifel wegen seiner Größe

Der britische Schauspiel-Star Tom Holland hat lange mit seiner Körpergröße gehadert. Selbst noch nachdem er die Rolle als „Spider-Man“ bekommen hatte.

Er zählt zu den Topstars in Hollywood, doch bis es soweit war, haderte der britische Schauspieler Tom Holland („Spider-Man: No Way Home“) mit seiner Körpergröße. „Zu Beginn meiner Karriere hatte ich deswegen große Selbstzweifel“, sagte der knapp 1,73 Meter große Holland der Deutschen Presse-Agentur in London. Das sei auch so gewesen, als er die Rolle ...

