Kurz vor Premiere : Staatsoper hofft auf Freilassung von Regisseur Serebrennikow

Im Oktober soll in Stuttgart das Stück «Hänsel und Gretel» seine Premiere feiern. Eigentlich sollte Regisseur Kirill Serebrennikow bei den Proben dabei sein. Doch der regierungskritische Künstler sitzt in Russland in Hausarest.