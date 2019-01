Neues aus Hollywood : Starttermin für neuen «Batman»Film steht fest

Der Regisseur steht fest, der Starttermin ebenso: Wer aber wird der neue Batman? Zuletzt war Ben Affleck in das Fledermaus-Kostüm geschlüpft.

von dpa

31. Januar 2019, 08:00 Uhr

Der nächste «Batman»-Film unter der Regie von Matt Reeves (52, «Planet der Affen») soll im Juni 2021 in die Kinos kommen. Dies gab das Studio Warner Bros. nach US-Medienberichten bekannt.

Für August 2021 kündigte das Hollywood-Studio demnach die Fortsetzung des Antihelden-Films «Suicide Squad» (2016) an. «Guardians of the Galaxy»-Regisseur James Gunn schreibt dafür das Skript.

Warner Bros. hatte Reeves bereits 2017 als nächsten «Batman»- Regisseur benannt. Damals war noch Ben Affleck (46) als Hauptdarsteller an Bord, der den Superhelden mit dem legendären Fledermaus-Symbol auf der Brust unter anderem in «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) und in «Justice League» (2017) verkörperte.

Doch Reeves sei nun auf der Suche nach einem neuen, jüngeren «Dark Knight»-Darsteller, wie das Kinoportal «Deadline.com» berichtete. Affleck verlinkte den Bericht auf Twitter und schrieb dazu, dass er sich auf «The Batman» in 2021 und auf die neue Vision von Reeves freue.