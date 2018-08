Antarktisbotschafter : Stefan Gwildis wirbt für Schutzgebiet

Mit Soul für die Antarktis. Stefan Gwildis setzt sich für ein Schutzgebiet ein.

von dpa

15. August 2018, 14:04 Uhr

Musiker Stefan Gwildis (59) wird Antarktisbotschafter für Greenpeace. «Es ist bitter – der Klimawandel bedroht die antarktischen Gewässer, und der Mensch setzt durch Fischerei und Vermüllung diesen faszinierenden Lebensraum noch weiter unter Druck», erklärte der Hamburger am Mittwoch in einer Mitteilung der Umweltorganisation.

Jetzt biete sich die einmalige Chance, das größte Meeresschutzgebiet der Welt im Weddellmeer einzurichten. Das Wedellmeer liegt zwischen Antarktischer Halbinsel und Ostantarktis.

Greenpeace wirbt derzeit in rund 70 Städten Deutschlands mit gelben Schildern für den Schutz der Antarktis. Einen der Wegweiser zum antarktischen Weddellmeer, die Richtung und Entfernung angeben, wird Soulsänger Gwildis am Freitag (17. August) auf der Hamburger Elbinsel Kaltehofe einweihen. Greenpeace will mit der Kampagne Unterschriften sammeln, um einen Antrag der Europäischen Union bei der Antarktis-Kommission CCAMLR zu unterstützen.

Die Kommission wird im Oktober über ein mögliches neues Schutzgebiet im Weddellmeer entscheiden. Es geht um ein 1,8 Millionen Quadratkilometer großes Areal. Das ist etwa die fünffache Fläche Deutschlands.