Vielschichtiges Psychogramm : «Steig. Nicht. Aus!»: Thriller mit Wotan Wilke Möhring

Der Immobilienhai und Familienvater Karl findet sich in einem lebensbedrohlichen Alptraum wieder. In dem rasanten Thriller kann Wotan Wilke Möhring zeigen, was an schauspielerischem Können in ihm steckt.

von dpa

09. April 2018, 12:02 Uhr

Eigentlich will Karl Brendt, der für ein Bauunternehmen tätig ist, nur seine beiden Kinder zur Schule bringen. Doch es kommt ganz anders.

Ein Unbekannter meldet sich auf Brendts Handy mit einer unmissverständlichen Drohung: In Brendts Auto soll sich eine Bombe befinden, die sofort explodiert, sollte einer der Insassen das Gefährt verlassen. Zudem soll Karl 67 000 Euro in bar besorgen und eine sechsstellige Summe auf ein Konto überweisen.

Wotan Wilke Möhring spielt die Hauptrolle in diesem Berlin-Thriller von Christian Alvart. Der deutsche Regisseur hat schon Filme inszeniert wie «Antikörper», «Pandorum» und «Banklady». In Nebenrollen: Christiane Paul, Hannah Herzsprung und andere.

- Steig. Nicht. Aus!, Deutschland 2018, 105 Min., FSK ab 12, von Christian Alvart, mit Wotan Wilke Möhring, Christiane Paul, Hannah Herzsprung.