US-Fernsehen : Stephen Colbert bringt Show vor Zuschauern zurück

Der Gastgeber der „Late Show“ lädt wieder Prominente zu sich ins Studio ein, ebenso das Publikum. Coronabedingt was das in den Monaten zuvor nicht möglich gewesen.

New York | Nach mehr als 200 von zu Hause aus gesendeten Folgen bringt der US-Moderator Stephen Colbert (57) seine Late Night Show zurück ins Studio - vor ein ausverkauftes und komplett Corona-geimpftes Publikum. Gäste der Studio-Show am Montag seien unter anderem Colberts Comedy-Kollege Jon Stewart (58) und die Sängerin H.E.R., teilten die Veranstalter am Mi...

