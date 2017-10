Deutsche Kinocharts : Stephen Kings «Es» vor «Blade Runner 2049»

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 18:04 Uhr

Die Verfilmung des Horror-Bestsellers «Es» von Stephen King hat ihren Spitzenplatz in den offiziellen deutschen Kinocharts behauptet.

Der Film in der Regie von Andres Muschietti hatte am zweiten Wochenende knapp 573 000 Zuschauer, wie Media Control am Montag mitteilte. In den zwei Wochen seit Kinostart hat der Film bereits die Zwei-Millionen-Zuschauermarke überschritten.

Neu auf Platz zwei steigt der Science-Fiction-Film «Blade Runner 2049» ein. Die Fortsetzung des 35 Jahre alten Science-Fiction-Klassikers «Blade Runner» hatte gut 247 000 Wochenendbesucher.

Für den Animationsfilm «Cars 3 - Evolution» ging es einen Platz nach unten. Der Film über sprechende Autos mit großen Träumen von Regisseur Brian Fee liegt mit fast 189 000 Zuschauern auf Rang drei.

Auch die britische Action-Komödie «Kingsman - The Golden Circle» von Matthew Vaughn rutschte einen Platz nach unten - es ging mit knapp 137 000 Wochenendbesuchern von Platz drei auf vier.

Die Top 5 basierend auf den vorläufigen Trendzahlen schließt das Animations-Abenteuer «The Lego Ninjago Movie» mit rund 89 000 Besuchern ab.