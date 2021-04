Hollywood : Steven Spielberg verfilmt Kindheit - Paul Dano an Bord

Die Dreharbeiten zu Steven Spielbergs Film angelehnt an seine Kindheit sollen im Sommer beginnen. Für den noch titellosen Film ist nun ein weiterer Hauptdarsteller bekannt.

Los Angeles | Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (74) hat für den geplanten Spielfilm angelehnt an seine Kindheit einen weiteren Hauptdarsteller gefunden. US-Schauspieler Paul Dano (36, „There Will Be Blood“) stoße zu Seth Rogen (38, „Bad Neighbors“) und Michelle Williams (40, „Manchester by the Sea“), teilte Spielbergs Produktionsfirma Amblin auf Twitter mit....

