Schauspielerin : „Stolze Ukrainerin“ - Mila Kunis ruft zu Spenden auf

Mila Kunis ist in der Ukraine geboren, aber in den USA aufgewachsen. Deshalb fühle sie sich als Amerikanerin - jetzt aber nicht. Sie will nun Geld sammeln und Flüchtlingen helfen.

Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin Mila Kunis (38, „Black Swan“) und ihr Mann Ashton Kutcher (44) haben eine Spendenaktion für humanitäre Hilfe für die Ukraine ins Leben gerufen. Sie selbst wollten drei Millionen Dollar spenden, sagten sie am Donnerstag in einem Video. Ihr Ziel sei es, über eine Online-Fundraising-Plattform 30 Millionen Dolla...

