Drama von Nora Fingscheidt : «Systemsprenger» für den Europäischen Filmpreis nominiert

Der deutsche Film «Systemsprenger» ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Die Gala soll am 7. Dezember in Berlin stattfinden.

Avatar_prignitzer von dpa

09. November 2019, 14:54 Uhr

Das deutsche Drama «Systemsprenger» ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Das gaben die Ausrichter am Samstag auf dem Filmfestival in Sevilla bekannt.

Der Spielfilm von Nora Fingscheidt um ein extrem schwieriges Kind tritt gegen die Konkurrenzbeiträge «An Officer and a Spy», «Les Misérables», «The Favourite», «The Traitor» und «Leid und Herrlichkeit» an.

Für die beste Regie nominiert sind Pedro Almodóvar für «Leid und Herrlichkeit», Marco Bellocchio für «The Traitor», Yorgos Lanthimos für «The Favourite», Roman Polanski für «An Officer and a Spy» sowie Céline Sciamma für «Porträt einer jungen Frau in Flammen».

Die Gala ist am 7. Dezember in Berlin geplant. Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt in Europa verliehen. Er gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche.