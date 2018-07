Einmal im Monat : Talkmagazin «dunja hayali» im ZDF

Und noch ein Talkmagazin. Dunya Hayali geht an den Start.

von dpa

17. Juli 2018, 16:39 Uhr

Die TV-Journalistin Dunja Hayali bekommt mit ihrem Talkmagazin einen Stammplatz im ZDF. Wie der Mainzer Sender am Dienstag mitteilte, soll ihre Sendung «dunja hayali» einmal im Monat mittwochs um 22.45 Uhr laufen.

Den Anfang macht die 44-Jährige an diesem Mittwoch live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin - es geht unter anderem um die Änderung der Asylverfahren, die Seenotrettung und die Situation auf dem Mittelmeer sowie um Integration. Die Sendung ist eine Mischung aus Talk und Einspielfilmen. Die nächsten Ausgaben sind am 8. August und am 5. September zu sehen. Zwischendurch - am 25. August - hat Hayali noch ihr Debüt als Gastgeberin im «Aktuellen Sportstudio».