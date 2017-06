Royaler Besuch : «Thank you» - Prinzessin Anne bei Reitern im Norden

vergrößern 1 von 7 Foto: Georg Wendt 1 von 7













Früher ist Prinzessin Anne genau an dieser Stelle selbst um den Sieg geritten. Jetzt ist sie als Schirmherrin des Vielseitigkeitsturniers in Luhmühlen südlich von Hamburg zwar nur als Besuch gekommen, bringt aber einigen royalen Glanz mit.

Fast auf die Minute pünktlich rollt der kleine Konvoi am Donnerstagmittag vor. Die Prinzessin kommt zum 60. Jubiläum des Turniers, sie ist das erste Mal seit 30 Jahren wieder dabei. Mit Beifall von der Tribüne wird Anne empfangen, doch große Aufregung ist ob des königlichen Besuches nicht zu spüren. Die 66-Jährige gilt als Pferdenärrin und war als Vielseitigkeitsreiterin international ausgesprochen erfolgreich. So wurde Her Royal Highness 1971 als Anne Windsor mit 21 Jahren Europameisterin. «Anne interessiert sich für niemanden, der kein Heu frisst und furzt», soll einmal ihr Vater Prinz Philip ein wenig uncharmant formuliert haben.

Rund drei Stunden ist die Prinzessin an diesem heißen Sommertag auf dem Gelände unterwegs. Auch ein Wasser-Hindernis schaut sie sich an, über das sie einst selbst geritten ist. Kundig misst sie mit einigen Schritten die Entfernungen aus. Vor dem Essen ein wenig Händeschütteln und eine kleine Ansprache. «Es ist eine große Freude, wieder hier zu sein», sagt die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. Manches habe sich seit damals erheblich verbessert. «Luhmühlen ist eine wichtige Veranstaltung, nicht nur für Europa.» Ein weißes Porzellanpferd wird ihr überreicht.

1975 wurde Anne hier Vize-Europameisterin mit der Mannschaft und im Einzel. 1982 besuchte sie die Weltmeisterschaft in Luhmühlen und kehrte fünf Jahre darauf als Präsidentin der Internationalen Reiterlichen Vereinigung FEI zur Europameisterschaft dorthin zurück. Der Besuch heute ist also bereits ihr vierter. Tochter Zara war auch schon mehrfach in Luhmühlen als Teilnehmerin dabei. Die früher Military genannte Vielseitigkeit wird oft als Krone der Reiterei bezeichnet. Dressur, Geländeritt und Springen gehören dazu.

Am Nachmittag sieht sich Anne den Führzügel-Wettbewerb an, da sitzen die Kleinsten im Sattel, der jüngste Teilnehmer ist erst drei Jahre alt. Von den Eltern geführt springen sie mit ihren Ponys über die Hindernisse, Anne gratuliert den Teilnehmern bei der Siegerehrung. Friedrich Steinkraus hat in seiner Gruppe gewonnen, stolz sitzt der Vierjährige im Sattel. Gefreut habe er sich schon, meint er hinterher. «Das Reiten war noch aufregender», sagt er dann. «Sie hat seinen Sitz gelobt», berichtet stolz Vater Paul. Was hat Friedrich eben zur Prinzessin gesagt? «Thank you», wiederholt der kleine Reiter leise.

Prinzessin Anne schaut sich noch einige der erwachsenen Dressurreiter an, dann geht es nach Hamburg. Dort wurde sie im noblen Anglo-German Club erwartet. Gefeiert werden sollte am Abend der 91. Geburtstag der Queen. Der ist eigentlich im April, doch wird er von den Briten in der Hoffnung auf schöneres Wetter traditionell im Sommer zelebriert. Auch zur Tradition des Clubs an der Außenalster gehört das Nachfeiern bei einer «Garden Party», nun war mit Anne erstmals ein Mitglied des Königshauses als Ehrengast dabei.

Vielseitigkeitsturnier Luhmühlen

Anglo-German Club

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 18:28 Uhr