ProSieben-Show : „The Masked Singer“: Cherno Jobatey war die Möwe

Eine gut gelaunte Möwe muss bei „The Masked Singer“ die Maske abnehmen. Ein Mitglied des Rateteams kam dem Vogel schon vor der Enthüllung auf die Schliche.

Fernsehmoderator Cherno Jobatey ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als Möwe enttarnt worden. Der 56-Jährige erhielt in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste deshalb seine Maske abnehmen. Traurig über sein Ausscheiden zeigte sich der Journalist aber nicht: „Ich hatte eine Menge Spaß“, sagte Jobatey. Am schwierigsten sei es gewesen, i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.