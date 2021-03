Einschaltquoten : „The Masked Singer“ endet mit glänzender Quote

Die ProSieben-Maskerade holte sich am Dienstagabend den Staffel-Rekord. Das größte Primetime-Publikum erreichte allerdings die ARD.

Berlin | Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ hat zum Finale am Dienstagabend den besten Zuschauerwert ihrer aktuellen Staffel erreicht. 3,75 Millionen Zuschauer oder 14,0 Prozent verfolgten, wie Popsänger Sasha („If You Believe“) im Kostüm eines drolligen Dinosauriers die Maskerade gewann. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen saßen sogar bemerkenswe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.