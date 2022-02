Trauer um Berühmtheiten : Todesfälle 2022: Diese Promis sind in diesem Jahr gestorben

Welche Musiker, Schauspieler, Sportler und andere Prominente aus Deutschland und der Welt starben im Jahr 2022? Hier finden Sie einen chronologischen Überblick.

Eine chronologisch absteigende Übersicht der prominenten Todesfälle 2022: Schauspieler Hardy Krüger (19. Januar) Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler und Schriftsteller starb am Mittwoch, 19. Januar, im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, wie seine Agentur einen Tag nach seinem Tod in Hamburg mitteilte. Er sei plötzlich und unerwartet in Palm Spring...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.