399 000 Euro im Jahr : Tom Buhrow wäre bereit, über Gehälter zu sprechen

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kämpft um seine Legitimation. Wieviel Geld soll ein Intendant verdienen?

von dpa

23. Juli 2018, 09:16 Uhr

Tom Buhrow (59), seit fünf Jahren Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), könnte sich vorstellen, finanziell etwas kürzer zu treten. «Wir sind der größte Sender in der ARD, der zweitgrößte öffentlich-rechtliche in Europa», sagte Buhrow in einem Interview der Funke Mediengruppe.

«Die Angemessenheit meines Gehalts müssen andere beurteilen. Ich bin aber durchaus bereit, über mehr Zurückhaltung bei den Gehältern zu sprechen. Das bringt aber in der Summe nur dann was, wenn es alle betrifft.» Buhrow verdient 399 000 Euro im Jahr und damit mehr als die anderen acht ARD-Intendanten. «Das ist viel Geld. Aber ich lege mein Gehalt ja nicht selbst fest. Es wird von den Gremien bestimmt - angesichts der Bedeutung und Verantwortung dieser Aufgabe.»