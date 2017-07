«Edge of the Blade» : Toni Garrn spielt Reeva Steenkamp

vergrößern 1 von 2 Foto: Robert Schlesinger 1 von 2

Toni Garrn übernimmt in dem Film «Edge of the Blade» über den früheren Sprintstar Oscar Pistorius die Rolle von dessen Freundin Reeva Steenkamp. Das bestätigte das Management der deutschen Schauspielerin am Dienstag.

Die 25-Jährige hatte die Information selbst auf Instagram bekanntgegeben und ein Foto vom Set dazu gestellt: «Der Film, an dem ich den ganzen Monat in Atlanta gearbeitet habe, war "Edge of the Blade", die tragische Geschichte von Oscar Pistorius und Reeva Steenkamp.» Der unterhalb beider Knie amputierte frühere südafrikanische Sportler hatte seine Freundin 2013 erschossen und wurde schließlich wegen Totschlags verurteilt.

Pistorius hat allerdings stets beteuert, er habe seine damalige Freundin für eine Einbrecherin gehalten und deshalb vier Schüsse durch eine Toilettentür auf sie abgegeben.

Der Tod dieser intelligenten und schönen Frau habe sie 2013 sehr bewegt, so Toni Garrn auf Instagram. «Ich fühle mich sehr geehrt, Reeva in diesem Film zu spielen.»

