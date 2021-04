Streaming : Trailer zu „Nine Perfect Strangers“ mit Nicole Kidman

Mit „Big Little Lies“ feierten Schauspielerin Nicole Kidman und Autorin Liane Moriarty mehrere Erfolge. Nun gibt es einen Trailer zu dem neuen gemeinsamen Serienprojekt.

Los Angeles | Der Streamingdienst Hulu hat einen ersten Trailer zur neuen Serie der Oscarpreisträgerin Nicole Kidman (53) und der „Big Little Lies“-Autorin Liane Moriarty (54) veröffentlicht. In dem kurzen Video ist Kidman in ihrer Hauptrolle als Leiterin des Heilbades „Tranquillum House“ zu sehen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde zunächst nicht bekanntgegeben. ...

