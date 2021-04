Britische Royals : Trauerfeier für Prinz Philip am kommenden Samstag

Die geplante Beerdigung des Prinzgemahls weckt Hoffnungen für eine Aussöhnung bei den Royals. Die Queen empfindet den Tod ihres Mannes als „große Leere“ - und Prinz Charles findet zärtliche Worte für seinen Vater.

London/Windsor | Nach dem Tod von Prinz Philip wird mit Spannung auf die Ankunft seines Enkels Prinz Harry (36) aus den USA gewartet. Der Prinzgemahl von Königin Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Ein Palastsprecher hatte bestätigt, dass Harry an der Beerdigung seines Großvaters am kommenden Samstag (17. April) teilnehmen wird. Sein...

