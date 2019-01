Anthony Scaramucci : Trumps Ex-Kommunikationschef geht zu «Big Brother»

Er kennt das Weiße Haus von innen, jetzt zieht Anthony Scaramucci in den «Big Brother»-Container. Zehn Tage dauerte seine Karriere unter Trump. Und diesmal?

von dpa

14. Januar 2019, 16:57 Uhr

Der frühere Kurzzeit-Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci (55), geht in den «Big Brother»-Container.

Scaramucci werde Teil der neuen Staffel von «Celebrity Big Brother» sein, die in den USA am 21. Januar starten soll, teilte der TV-Sender CBS in der Nacht zum Montag mit. Gemeinsam mit Scaramucci ziehen unter anderem der Schwimmer Ryan Lochte und Dina Lohan, Mutter von TV-Sternchen Lindsay Lohan, in den TV-Container ein, in dem rund um die Uhr die Kameras laufen.

Der Finanzmanager Scaramucci hatte seinen Posten im Weißen Haus im Juli 2017 nur zehn Tage nach seiner Ernennung räumen müssen. Auslöser waren seine unflätigen Beschimpfungen gegen Trumps damaligen Stabschef Reince Priebus und Chefstrategen Steve Bannon.