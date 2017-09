Kultmusiker : Udo Lindenbergs Leben als Kinofilm geplant

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Panikrocker kommt vielleicht ins Kino: Das Studio Hamburg will die frühen Jahre und den Aufstieg von Udo Lindenberg verfilmen. Eine Sprecherin der Filmgesellschaft bestätige , dass 2018 mit den Dreharbeiten begonnen werden soll.

Der Kinofilm thematisiert die Zeit von 1965 bis 1975, Regie führt die Hamburgerin Hermine Huntgeburth. In dem Streifen soll es unter anderem um Lindenbergs Jugend in Gronau gehen, seine Zeit als Kellner in Düsseldorf und Hamburg sowie die Entscheidung, auf Deutsch zu singen.

Als nächstes muss die Finanzierung des Films geklärt werden. Weitere Details wollte das Studio Hamburg zunächst nicht mitteilen.