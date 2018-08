«Tatort»-Ermittler : Udo Wachtveitl bedankt sich beim «Tatort»-Erfinder

Er spielt seit 1991 im Münchner «Tatort» mit. Udo Wachtveitl hat dem Serien-Erfinder Gunther Witte viel zu verdanken.

von dpa

22. August 2018

Der Münchner «Tatort»-Ermittler Udo Wachtveitl (59) ist dem vor wenigen Tagen gestorbenen Erfinder der Krimireihe, Gunther Witte, dankbar - als Schauspieler und vor allem auch als Zuschauer. In einem Gastbeitrag für den «Münchner Merkur» beschreibt Wachtveitl den «Tatort»-Erfinder als klugen, feinen, bescheiden auftretenden Mann, der 1969 eine Vision hatte, was Fernsehen im besten Falle leisten könne.

Der «Tatort» sei «neben seinem ersten Daseinszweck als Entspannung und Unterhaltung zu einer Kulturinstitution geworden», schreibt der Schauspieler. «Ich ziehe den Hut, lieber Gunther Witte, und sage Danke. Nicht nur als Schauspieler, der das Privileg hat, Deiner Idee mit am längsten dienen zu dürfen, sondern in erster Linie als Zuschauer.» Wachtveitl spielt seit 1991 den Ermittler Franz Leitmayr im Münchner «Tatort». Witte, der die ARD-Krimireihe 1969 erfunden hatte, starb am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 82 Jahren.