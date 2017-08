Jugendbuch-Verfilmung : US-Sänger Nick Jonas dreht mit Daisy Ridley «Chaos Walking»

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der US-Sänger Nick Jonas (24, «Close») wird an der Seite von Daisy Ridley (25, «Star Wars – Das Erwachen der Macht») einen Film drehen.

Wie das Branchenblatt «Variety» am Freitag berichtete, tritt Jonas für die geplante Jugendbuch-Verfilmung «Chaos Walking» vor die Kamera. Tom Holland, Demian Bichir und Mads Mikkelsen sind bereits an Bord. Doug Liman soll den Roman nach der Vorlage von Bestseller-Autor Patrick Ness inszenieren.

Die Geschichte spielt in einer futuristischen Welt, in der die Gedanken ihrer Bewohner für alle als «Lärm» zu hören sind. In Deutschland ist die Buchreihe unter dem Titel «New World» bekannt. Der Film soll im Frühjahr 2019 in die Kinos kommen.

Jonas hat bereits erste Filmauftritte hinter sich. Kürzlich drehte er an der Seite von Dwayne Johnson den Fantasy-Streifen «Jumanji: Welcome to the Jungle».

Variety

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 13:15 Uhr