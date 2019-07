Neue Vorwürfe : US-Sänger R. Kelly erneut festgenommen

Er kommt aus den Negativ-Schlagzeilen nicht raus: R. Kelly muss sich erneut vor Gericht verantworten.

von dpa

12. Juli 2019, 13:53 Uhr

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly ist erneut festgenommen worden. Es gebe 13 neue Anklagepunkte gegen den Musiker, unter anderem im Zusammenhang mit Kinderpornografie und Behinderung der Justiz, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf Behördenangaben. Kelly wurde noch am Freitag in Chicago vor Gericht erwartet.

Dem 52-Jährigen sind in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Anklagepunkte zur Last gelegt worden, unter anderem schwerer sexueller Übergriff. Einige Opfer seien minderjährig gewesen, hieß es vom Gericht. Kelly hatte auf nicht schuldig plädiert und war gegen Kaution frei gekommen.

Die ersten Anschuldigungen gegen den aus Chicago stammenden Musiker mit dem bürgerlichen Namen Robert Kelly waren vor rund 20 Jahren bekannt geworden. Neues Aufsehen erregten Vorwürfe einer TV-Dokumentation Anfang Januar.