NAACP-Preis : US-Schauspieler Chadwick Boseman posthum ausgezeichnet

Der an Krebs gestorbene Chadwick Boseman wurde posthum in der Kategorie „Bester Filmschauspieler“ ausgezeichnet. Er überzeugte im Film „Ma Rainey's Black Bottom“ in seiner Rolle als Jazz-Trompeter.

Los Angeles | „Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist posthum mit einem NAACP-Preis für afroamerikanische Künstler ausgezeichnet worden. Boseman, der im vorigen August mit 43 Jahren an Krebs gestorben war, wurde am Wochenende in der Kategorie „Bester Filmschauspieler“ ausgezeichnet. Den US-Preis bekam er für seine Rolle in „Ma Rainey's Black Bottom“ als Jazz-T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.