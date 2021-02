Ruhm mit Mark-Twain-Rolle : US-Schauspieler Hal Holbrook gestorben

Insgesamt fünf Mal erhielt er während seiner Karriere den US-Fernsehpreis „Emmy Award“. Doch berühmt wurde Hal Holbrook vor allem aufgrund einer von ihm selbst konzipierten Ein-Mann-Show, in der einen der berühmtesten US-Schriftsteller mimte.

Beverly Hills | Der preisgekrönte US-Schauspieler Hal Holbrook ist der „New York Times“ zufolge im Alter von 95 Jahren gestorben. Er sei bereits am 23. Januar in seinem Haus im kalifornischen Beverly Hills verschieden, zitierte die Zeitung am Montagabend (Ortszeit) ...

