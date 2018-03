Traum vom Rockstar : «Verpiss dich, Schneewittchen!» mit Bülent Ceylan

Bülent Ceylan ist in Deutschland ein erfolgreicher Komiker. Nun versucht er sich auch als Schauspieler. In «Verpiss dich, Schneewittchen!» spielt er einen Musiker, der bei einer Castingshow ganz groß rauskommen will.

von dpa

26. März 2018, 10:16 Uhr

Comedian Bülent Ceylan (42), bekannt für sein wallendes Haar und einen kräftigen kurpfälzischen Dialekt, versucht sich in einer Kinohauptrolle: In «Verpiss dich, Schneewittchen!» spielt der Komiker den Musiker Sammy, der von einer Karriere als Rockstar träumt.

Davon ist er allerdings weit entfernt: Er jobbt im Hamam seines Bruders. Plötzlich aber bekommt er die Möglichkeit, bei einer Castingshow berühmt zu werden. Für Ceylan ist es eine Debütrolle, in der er sich wohlfühlen dürfte: Musik ist sein Thema. Wegen Rockbands wie Pearl Jam und Nirvana ließ er sich einst die Haare wachsen. Neben ihm sind Schauspielprofis am Werk, unter anderem Josefine Preuß, Kida Khodr Ramadan und Paul Faßnacht.

Verpiss dich, Schneewittchen!, Deutschland 2018, ca. 88 Min., FSK ab 12, von Cüneyt Kaya, mit Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Kida Khodr Ramadan, Paul Faßnacht