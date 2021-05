Filmgeschichte : Von Flügeln und Verboten - Vor 75 Jahren entstand die DEFA

Heute ist die DDR-Produktionsgesellschaft eigentlich Geschichte. Warum nach Jahrzehnten nun trotzdem noch ein neuer Film erscheint - und was dessen einstiges Verbot über die Zeit erzählt.

Berlin | Dass die Träume junger Frauen so manchem gefährlich erscheinen, hat sich schon oft gezeigt. Auch in der Geschichte der DEFA - der einstigen Filmgesellschaft der DDR - gibt es ein Beispiel. Vor 75 Jahren wurde die Produktionsgesellschaft in Potsdam gegründet. Zum Jubiläum erscheint nun mit „Fräulein Schmetterling“ ein Film, der einst verboten war. ...

