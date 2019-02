Neues aus Hollywood : Will Smith als blauer Geist im «Aladdin»-Trailer

Disney lässt den Geist aus der Flasche. Gespielt von Will Smith.

von dpa

11. Februar 2019, 10:29 Uhr

Hollywood-Star Will Smith (50) zeigt sich im Trailer zum Disney-Film «Aladdin» als blauer Flaschengeist. «Ich habe doch gesagt, ich werde blau. Ihr müsst mir öfter mal vertrauen», schrieb Smith auf Instagram. Der einminütige Clip mit Ausschnitten aus dem Film wurde am Sonntag im Rahmen der Grammy-Verleihung gezeigt.

In der Real-Verfilmung des Disney-Klassikers von 1992 führt der Brite Guy Ritchie (50) Regie. Darin verliebt sich der Dieb Aladdin in die Tochter des Sultans. Flaschengeist Dschinni erfüllt ihm dabei Wünsche. Der Streifen soll Ende Mai in die US-Kinos kommen. Smith ist demnächst auch im dritten Teil der Action-Komödie «Bad Boys» zu sehen.