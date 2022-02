Schauspiel-Preise : Will Smith, Jessica Chastain und „Coda“ ausgezeichnet

Die Preisverleihung von Hollywoods Schauspielerverband könnte ein Fingerzeig für die Oscars sein. In der Kategorie bester Nebendarsteller gibt es ein Novum.

Hollywoods Schauspielerverband (SAG) hat am Sonntagabend (Ortszeit) im kalifornischen Santa Monica seine Trophäen vergeben. Will Smith (53) holte mit der Hauptrolle in „King Richard“ die erste SAG-Trophäe seiner Laufbahn. In dem Sportdrama verkörpert er den ehrgeizigen Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams. Jessica Chastain (44, „The Eyes ...

