Neues aus Hollywood : Wird Robert Pattinson der neue Batman?

von dpa

17. Mai 2019, 08:41 Uhr

Vom Vampir zur Fledermaus? Der britische Schauspieler Robert Pattinson (33) hat Medienberichten zufolge die besten Chancen, der neue «Batman»-Darsteller zu werden.

Er sei der Topkandidat für die Rolle, berichteten die gewöhnlich gut unterrichteten Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». Der Vertrag solle in Kürze unterzeichnet werden.

Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der «Twilight»-Saga berühmt und spielte danach vor allem in kleineren Produktionen mit. Er wäre der bislang jüngste Darsteller, der in das berühmte Fledermauskostüm schlüpft.

Der neue «Batman»-Film von Regisseur Matt Reeves (53, «Planet der Affen») soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden zeigen. Zuvor hatte Oscar-Preisträger Ben Affleck (46) die prestigeträchtige Rolle übernommen.