Pandemie : Wolfgang Petersen nach Impfung im Stadion: „irre Erfahrung“

Er fühlt sich nun „so richtig frei“ - kurz vor seinem 80. Geburtstag hat der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen in Los Angeles die Corona-Impfung bekommen.

Los Angeles | Seinen 80. Geburtstag (am 14. März) wird Wolfgang Petersen in seinem Haus in Los Angeles nur klein feiern. Die Corona-Pandemie durchkreuzt alle Party-Pläne, auch die Drehprojekte liegen noch flach. „Es nervt schon ein bisschen, wenn man so festgenagelt ist, kein Flugzeug mehr besteigen kann, aber das Ende ist ja wahrscheinlich in Sicht“, sagt der R...

