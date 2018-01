Nostalgisches Drama : Woody Allens «Wonder Wheel»: Kate Winslet in den 50er Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 15:07 Uhr

Woody Allen führt in seinem 48. Spielfilm zurück in die 1950er Jahre. Das nostalgische Drama rankt sich um vier Menschen in dem New Yorker Vergnügungspark Coney Island.

Kate Winslet spielt eine verhärmte Kellnerin, Jim Belushi ihren aufbrausenden Ehemann, Juno Temple die von Gangstern gejagte Tochter, Justin Timberlake den attraktiven Rettungsschwimmer. Vor einer knallbunten Kulisse geht es um Liebe, Hoffnungen, Frust und Verrat, der perfekte Stoff für eine Tragikomödie mit viel Drama.

Wonder Wheel, USA 2017, 101 Min., FSK o.A., von Woody Allen, mit Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, Jim Belushi