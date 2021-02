Einschaltquoten : ZDF-Krimi deutlich vorne

Kommissarin Lucas ermittelte wieder einmal in Bayern - und ein Millionenpublikum in ganz Deutschland sah ihr dabei zu. Die Titelrolle der Krimi-Reihe hat nach wie vor Ulrike Kriener inne.

Berlin | Die ZDF-Krimiserie „Kommissarin Lucas“ hat am Samstagabend mit Abstand die meisten Zuschauer angelockt. 7,48 Millionen schalteten die Krimireihe ein (Marktanteil 22,1 Prozent), in der Ulrike Kriener als Kommissarin Lucas in der Donaustadt Regensburg erm...

