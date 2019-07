Einschaltquoten : ZDF-Krimi hauchdünn vor ARD-Komödie

Ein Krimi und eine Komödie haben sich am Freitagabend ein spannendes Rennen geliefert. Durchgesetzt hat sich die ZDF-Reihe «Die Chefin» - mit der Wiederholung einer Folge von 2016.

von dpa

06. Juli 2019, 11:32 Uhr

Der ZDF-Krimi «Die Chefin» hatte am Freitagabend ganz knapp die Nase vorn: 3,63 Millionen Menschen schauten sich die Wiederholung einer Folge von 2016 mit Katharina Böhm als Ermittlerin Vera Lanz an, das bedeutete einen Marktanteil von 15,6 Prozent.

In der ARD sahen 3,59 Millionen die Komödie «Eine Hochzeit platzt selten allein» mit Oliver Wnuk und Inka Friedrich als Liebespaar. Die Einschaltquote lag bei 15,3 Prozent.

RTL brachte es mit der Musikshow «Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Sommer-Hits aller Zeiten!» auf 1,80 Millionen (8,8 Prozent) und Pro Sieben mit dem Fantasyabenteuer «Kampf der Titanen» auf 1,31 Millionen (5,6 Prozent).

Auf RTL II sahen 1,15 Millionen (5,0 Prozent) den Actionthriller «Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr». Die Sat.1-Show «Was für ein Jahr!» schalteten 1,11 Millionen (4,8 Prozent) ein. Auf ZDF neo interessierten sich 0,51 Millionen (2,2 Prozent) für die Krimiserie «Death in Paradise», auf Vox verfolgten 0,48 Millionen (2,0 Prozent) eine Folge von «Bones - Die Knochenjägerin», und die Krimiserie «Elementary» bei Kabel eins kam auf 0,41 Millionen (1,8 Prozent).