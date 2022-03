Einschaltquoten : ZDF-Krimi vor Show-Marathon „Klein gegen Groß“ im Ersten

Das Rennen um die größte Publikumsgunst haben die TV-Kommissarin Helen Dorn und Kollegen gewonnen. Kai Pflaume und seine Gäste hatten das Nachsehen.

Auf „Helen Dorn“ ist eben Verlass: Die Krimireihe mit Anna Loos als Ermittlerin war auch am Samstagabend die bei den Einschaltquoten erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. 6,55 Millionen Zuschauer (Marktanteil 22,4 Prozent) wollten die Folge „Das rote Tuch“ sehen, in der ein Brandanschlag mit Todesfolge Dorn in die linksextreme Szene führt. Dag...

