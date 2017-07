Einschaltquoten : ZDF-Krimis liegen im Quotenrennen vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

«Die Chefin» und «Soko Leipzig» haben das Quotenrennen für sich entschieden: Die beiden Folgen der ZDF-Krimi-Serien wollten am Freitagabend 4,72 Millionen beziehungsweise 4,31 Millionen Zuschauer sehen.

Das entsprach Marktanteilen von 17,8 Prozent und 16,3 Prozent. Der Film «24 Milchkühe und kein Mann» in der ARD interessierte 2,78 Millionen (10,5 Prozent).

Die RTL-Spielshow «Keep it in the Family», in der Kinder das Sagen haben, schalteten 1,83 Millionen ein (7,0 Prozent). Auf Sat.1 verfolgten 0,98 Millionen (3,8 Prozent) die US-Komödie «Hangover». Den Film «Knowing - Die Zukunft endet jetzt» auf ProSieben sahen sich 1,44 Millionen (5,6 Prozent) an.

Der Actionthriller «Transporter - The Mission» auf RTL II hatte 1,07 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent). Für die US-Serie «Chicago Fire» auf Vox entschieden sich 0,90 Millionen (3,4 Prozent), auf Kabel eins wollten 0,79 Millionen (3,0 Prozent) die Krimiserie «Navy CIS: New Orleans» sehen.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 12:10 Uhr