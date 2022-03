Einschaltquoten : ZDF-Spendensendung mit Lanz hinter ARD-Donnerstagskrimi

Statt „Bergdoktor“ Markus Lanz zum russischen Angriffskrieg: Mehr als drei Millionen Menschen schauten zu. Den Krimi im Ersten sehen mehr als doppelt so viele.

Die statt dem „Bergdoktor” ausgestrahlte ZDF-Spendensendung „Markus Lanz – Ein Abend für die Ukraine” haben im Schnitt 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Das entsprach einem Marktanteil von 10,7 Prozent ab 20.15 Uhr am Donnerstag. Millionenspende für die Ukraine Zu Wort kam in der Sendung unter anderem der ukrainische Botschafter in ...

