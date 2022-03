Filmpreise in Los Angeles verliehen : Zwei Deutsche gewinnen eine Oscar

In ihren Händen halten die Preisträger je eine goldene Statue - den Oscar. Diese amerikanische Auszeichnung ist weltberühmt. Jedes Jahr werden Menschen aus der Filmwelt damit geehrt.

Am Sonntagabend war es wieder so weit. Die Preise wurden in der Stadt Los Angeles in den Vereinigten Staaten von Amerika verliehen. Auch zwei Deutsche bekamen sie: Hans Zimmer und Gerd Nefzer. Es ist für beide schon das zweite Mal, dass sie einen Oscar gewinnen. Beide haben bei dem Film „Dune“ mitgearbeitet. Hans Zimmer hat dafür die Musik komponiert. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.