Hollywood-Star : Zwillinge und zig Projekte: George Clooney wird 60

Er führt Regie, steht vor der Kamera, engagiert sich politisch und macht die Wäsche: Zwillingsvater und Hollywood-Star George Clooney wird 60 und hat alle Hände voll zu tun.

Los Angeles | Mit fast 60 Jahren setzt George Clooney noch einmal sein berühmtes Arztlächeln auf. Zwei Wochen vor seinem runden Geburtstag (6. Mai) schwelgte der Hollywood-Star mit Ex-Kollegen wie Noah Wyle und Julianna Margulies in alten Erinnerungen an die Hit-Serie „Emergency Room - Die Notaufnahme“. Als sexy Kinderarzt Dr. Doug Ross in einem fiktiven Chicago...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.