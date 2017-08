Niedlich : Zwillingsaufmarsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Jane Barlow 1 von 1

„Zwillings-Shooting“ im schottischen Greenrock: Weil es im Bezirk Inverclyde so viele Zwillinge gibt, hat das Fotografieren der Mädchen und Jungen zu Beginn eines neuen Schuljahres Tradition – am Montag war es wieder so weit. Es gebe in der Gegend überdurchschnittlich viele Zwillingspaare, teilte der Verwaltungsbezirk mit: In Inverclyde kommen 18 Zwillingspärchen auf 1000 Geburten.