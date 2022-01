Parteitag Bündnis 90/Die Grünen : Auf neuer Führungsspitze lasten hohe Erwartungen

Das frischgewählte Spitzenduo Omid Nouripour und Ricarda Lang soll den Erfolg von Bündnis 90/Die Grünen in den nächsten Jahren verstetigen - das wird nicht einfach.

Mit großer, aber doch nicht überwältigender Mehrheit haben die Grünen Ricarda Lang und Omid Nouripour an ihre Spitze gewählt. Die zwei treten in große Fußstapfen. Ihre Vorgänger haben Bündnis 90/Die Grünen realitätskompatibel gemacht, die Mitgliederzahl der Partei verdoppelt und sie in die Regierung geführt. Diese Erfolge gilt es nun, nicht nur nicht zu verspielen oder zu bewahren. Die Partei will mehr. Auftrag und Mahnung für die Neuen Denn auch bei der nächsten Bundestagswahl will man wieder ums Kanzleramt kämpfen. Oder wie es der scheidende Geschäftsführer ausdrückte: „Wir wollen weiter nach den Sternen greifen“. Ob das neue Führungsduo in den nächsten Jahren für den entsprechenden Schub sorgen kann? Der abgetretene Parteichef Robert Habeck sagte, gut seien die Grünen immer dann, wenn sie Dinge „von der Sache her“ dächten und „nicht aus der Logik der Partei“ heraus. Das dürfen die Amtsnachfolger als Auftrag und als Mahnung verstehen. Omid Nouripour ist ein profilierter Außenpolitiker, mehr Realpolitiker als friedensbewegter Fundi, wenn er sagt, man könne die Ukraine-Krise nicht mit zuschauen lösen. Die eher noch unerfahrene Ricarda Lang wiederum hat einen erklärtermaßen linken Kompass, will, dass die Grünen auch in nicht akademischen und sozial schwächeren Schichten an Glaubwürdigkeit gewinnen, auf dem Land und im Osten Deutschlands zumal. Wenn es gut läuft, werden sich Nouripour und Lang ergänzen. Wenn nicht, könnte es quälend werden. Vor den Grünen liegen schwierige Jahre. In einer Koalition vor allem mit den Liberalen zu regieren, heißt auch: Kröten schlucken. Das wird so manchem an der Basis nicht passen. Wird es dem neuen Spitzenduo gelingen die programmierten Spannungen zwischen Partei und Regierung gewinnbringend zu moderieren? Bleiben Flügelkämpfe ein Relikt der Vergangenheit? Oder wird die Partei ihren Ministern gar mit Lust in die Parade fahren? Man darf gespannt sein....

