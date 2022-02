Kommentar zur Öffnungsdebatte : Corona und kein Ende? Maßnahmen weg, Impfpflicht her

Die Corona-Öffnungsdebatte nimmt in Deutschland nur langsam an Fahrt auf, während die Nachbarländer zur Normalität zurückkehren. Zuversicht ist gefragt.

Dieser Corona-Winter liegt mit bleierner Schwere auf den Gemütern, der Januar fühlte sich länger an als kaum ein Januar zuvor. Während die europäischen Nachbarn die Rückkehr zur Normalität feiern, drohen wir in Deutschland zu vergessen, was das eigentlich nochmal war. Die ersten Bundesländer wagen zaghafte Öffnungsschritte, doch einen bundesweiten Plan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.