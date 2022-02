Internationale Konflikte : Der Abzug der Bundeswehr aus Mali ist überfällig

Mit dem Ende des französischen Anti-Terror-Einsatzes in Mali ändern sich auch die Rahmenbedingungen für den Einsatz deutscher Soldaten in dem afrikanischen Land gravierend. Das lässt nur einen Schluss zu.

Seit fast einem Jahrzehnt versuchen internationale Truppen für Frieden und Stabilität in Mali zu sorgen. Heute ist klar: Das von Anfang an umstrittene Unterfangen ist missglückt. Rivalisierende islamistische und andere Extremisten ringen um Einfluss und Macht, Terroranschläge sind an der Tagesordnung. Und die Militärregierung, die sich 2020 an die Mach...

