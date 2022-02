Außenministerin Baerbock in Israel : Im Nahost-Konflikt ist die deutsche Diplomatie auf verlorenem Posten

Der Versuch von Außenministerin Baerbock neuen Schwung in den Nahost-Friedensprozess bringen zu wollen, ist aller Ehre wert. Allein, den politischen Willen zum Miteinander bei den Konfliktparteien wird sie nicht herbeizaubern können.

Zu einer Zeit, in der sich international fast alles um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine dreht, drohen andere Unruheherde in Vergessenheit zu geraten. Doch es gibt sie noch. Daran gemahnt der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock im Nahen Osten. Seit Jahrzehnten arbeiten sich westliche Regierungen am Dauerzwist zwischen Israel und d...

