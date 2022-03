Russland-Ukraine-Krieg : Nato darf Europas Bürger in Sachen Sicherheit nicht enttäuschen 

Leg Dich nicht mit uns an - das wird das wichtige Signal sein, das die Nato-Partner bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag an Russlands Präsident Putin senden. Die Zeit strategischer Sorglosigkeit muss unwiderruflich der Vergangenheit angehören.

Mit seinem Urteil, die Nato sei „obsolet“ hat US-Präsident Donald Trump das Bündnis seinerzeit in Schrecken versetzt. Würden die USA dem Pakt den Rücken kehren? Ausgeschlossen schien nichts. Zu teuer, zu uneffektiv und uneins - wie sollte es weitergehen mit dem Nordatlantikpakt? Inzwischen wirkt eine derartige Debatte wie aus der Zeit gefallen. Mit dem...

